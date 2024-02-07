77歲羅姓男子5日晚間突然前往關西分駐所求助，自稱出家多年已還俗，想在過年前找到家人。值班及待命員警發現警政系統竟未有羅男資訊，推敲羅男年輕時應住在南山里，便帶著羅先生挨家挨戶尋親，竟成功找到羅男兩名弟弟，3人激動不已。

5日晚間8時許，一名羅姓老翁前往關西分駐所求助，自稱已有40年未回家，只帶著一張寺廟受戒證書，並無其他身分證明文件。面對這位語焉不詳的老翁，員警試圖通過證書上的資料在警政系統中查找，但未果。因羅老先生患有重聽和口齒不清，溝通困難，員警便改用手寫方式與其交流。

透過員警的耐心詢問，他們得知羅老先生以前居住在南山里，警員們迅速聯繫該地區的耆老，帶著羅老先生挨家挨戶敲門詢問，終於找到了老先生的兩位胞弟。

據家屬表示，羅老先生現年已77歲，人間蒸發40年之久。在此期間，因他的失蹤，家人曾於2000年左右申請了死亡宣告。如今得知長兄仍在世，僅是出家修行了，家屬感謝警方的協助，讓失蹤多年的親人找到回家的路。