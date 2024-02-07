性感女神鍾麗緹過去與兩任前夫共育有3個女兒，分別是張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）、張凱琳（Cayla）。最近鍾麗緹小女兒Cayla迎接14歲生日，鍾麗緹也發文祝賀愛女並曬出她的美照，只見Cayla的身高已經超過媽媽，五官精緻顏值被網友狂誇：「美貌不輸媽媽。」

7日凌晨鍾麗緹在微博寫下對愛女14日祝福：「我親愛的寶貝Cayla，時間真的太快了，你已經長得比媽媽還要高！好希望你可以慢一點長大～媽媽祝你生日快樂，天天開心，身體健康，勇敢追逐自己的夢想，媽媽會永遠支持你，愛你。」還曬出她從小到大的照片，只見小時候Cayla五官小巧白皙，一雙圓滾滾的大眼超萌，隨著Cayla長大，也越來越亭亭玉立。

此外，讓大家最驚豔的是，Cayla的參加舞會的近照，她身穿寶藍色的禮服，將頭髮挽起，頸項帶著珠寶項鍊，五官精緻又仙氣，頗有奧黛麗赫本的復古風韻。照片曝光後，網友們紛紛在留言區寫下：「無尾熊真是從小美到大！」、「印象還停留在小無尾熊時期，很萌的小女孩，如今已經亭亭玉立的大女孩啦」、「考拉真的美暈了，感覺比媽媽還美」、「所以小說裡才有一些女孩子，十幾歲就已經風華絕代」

事實上，鍾麗緹育有3個女兒，Yasmine、Jaden與Cayla，其中Jaden與Cayla是她與嚴錚所生，但在兩個女兒還小的時候就離婚了，並與現任丈夫張倫碩一起生活，也時常在社群上分享與家人的日常。而Cayla亭亭玉立的形象，也多次參與走秀及演戲，十分多才多藝。