新冠、流感疫情持續在高原期，疾管署副署長羅一鈞表示，上周類流感就診人數12.3萬人，創10年同期次高，春節後可能再上升，小兒科醫師柳雱邁指出，近期診所病患暴增，一個時段就要看80名病人，流感、新冠等病毒快篩篩到手軟，症狀以發燒、咳嗽為主，家中只要有一人中，全家人都會陸續淪陷。

根據《ETtoday》報導，開業小兒科診所院長柳雱邁醫師表示，近1、2周看病人潮比以前多了30％，一個時段要收治7、80名病患，流感、新冠及腺病毒等快篩已經篩到手軟，確診率達50％，病患症狀以發燒、咳嗽居多，都是家人間互相傳染，全家陸續淪陷，一個接一個來看病。尤其新冠病毒近期強勢回歸，很多病患只有輕微感冒症狀，快篩也2條線確診。

開業耳鼻喉科院長陳亮宇醫師也表示，呼吸道感染患者一直湧入診所，從上個月到現在都是高峰，病患增加50％，日前仍是新冠及流感病毒為大宗。

疾管署副署長羅一鈞表示，農曆春節即將到來，因為人潮流動多，預估開學後還會有一小波疫情上升，且今年還會是呼吸道病毒多重流行的一年，提醒民眾春節期間做好個人防護。