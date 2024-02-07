警方逮捕張在內的12嫌。（警方提供）

34歲綽號「仔仔」的張姓男子，父親是戰堂前堂主，張從小衣食無憂，長大後繼承父業加入戰堂，因外表高大長相帥氣，還被稱做「戰堂吳亦凡」，警方查出他成立公司，吹噓自己在挖虛擬貨幣，陸續吸引上百人投資，金額超過1億多元，最後才驚覺被騙，北市刑大循線追查，日前逮捕張在內的12嫌。

張男外表高大帥氣，在黑二代中小有名氣。（陳鴻偉翻攝）

張嫌為父慶生準備的「戰堂蛋糕」。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣詐團購買的保時捷跑車。（警方提供）

張男是名符其實的「黑二代」，父親綽號「張誠」，2007年時曾任戰堂堂主，因涉及多起暴力討債及酒店圍事，遭警方搜報逮捕，張受父親影響，成年後也加入戰堂，因頭腦靈光加上父輩加持，迅速在幫內嶄露頭角。

涉嫌吸金的張男，外形神似大陸男星吳亦凡。（陳鴻偉翻攝）

北市刑大偵四隊調查，2021年9月，仔仔找上1名開設挖虛擬幣礦場的張姓男子，要對方投資2500萬轉投他的礦場，但仔仔根本沒有礦場，反而是利用對方的公司，開始向外界拉投資。

張男經常po出各種吃喝玩樂照片。（陳鴻偉翻攝）

張指示手下，租會場舉辦大型說明會，強調挖幣獲利豐厚，還誆稱「保證獲利」，還帶他們到張男的礦場參觀，宣稱這就是自己的公司，陸續有上百人信以為真，相互介紹總金額超過1億元。

但礦場運作早就出現問題，根本無法順利挖幣，張嫌等人還持續要人拉投資，所得財物拿去買超跑、吃喝玩樂炫富，被害人後來發現根本拿不到利息，憤而向警方報案。

偵四隊經循線追查，日前在雙北地區發動搜索，逮捕張在內的12嫌，查獲保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，另有10萬元現金、礦場投資合約等證物。

張男應訊時，辯稱沒有詐騙，誆稱是朋友有債務問題，他只是出面幫忙解決，說詞避重就輕，警訊後被依詐欺、組織犯罪、恐嚇等罪送辦。