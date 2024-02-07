主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為1.79%，寫下7個月來新低，然而PPT網友卻抱怨此數據跟「體感」落差大，根本不準，喊話調整數據算法才不會失真，話題引起熱烈討論。

事實上，消費者物價指數雖為1.79%，但食物類年增率4.10%高居七大類最多，尤其水果漲20.86%，肉類漲5.63%，加上調理食品、外食費、穀類及其製品各漲4.31%、4.00%和3.35%，且醫藥保健類漲3.12%、衣著類漲2.47%，使得民眾對通膨仍有明顯感受。

PTT網友留言表示，「主要是外食佔主計處CPI公式比例低，跟基期沒什麼關」、「現在流行說體感，這數字根本搞笑，幾乎每家都在漲價」、「漲價漲很兇，怎麼湊出數字的可以教我嗎」、「CPI記得包括水電燃氣交通醫療教育，這些都政府可控制的。」

許多網友認為，主計總處應該要調整CPI的算法，才不會跟現實脫節太多，「真不考慮更改算法嗎…」、「這到底是哪國算法，跟現實體感根本有巨大落差」、「很聰明的落後算法騙人，合理不升息保護金主」、「因為知道主計處的算法跟一般民眾的體感落差，自己算都自動+2%。」

此外，主計總處也提到，由於今年農曆春節是在2月，可預期CPI年增率一定會明顯擴大，預期今年前二月物價平均漲勢將比去年12月的2.7%縮小，不過仍會在2%以上，第一季也仍會超過通膨警戒線2%。