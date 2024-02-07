警方查扣詐團的犯罪物證。（警方提供）

號稱戰堂吳亦凡的張姓男子，開設挖幣礦場詐騙上億，日前遭北市刑大循線逮捕，警方發現張嫌成員有1名47歲的胡姓女子，原本從事直銷，販售各種美容保養品，因口才靈便，銷售技巧出眾，後來被張嫌吸收加入團隊，她1年內就拉攏近百人投資，總金額超過7000萬，光靠傭金就讓胡女半年內在竹北市連買2間房子。

張嫌被稱為「戰堂吳亦凡」，在黑二代間小有名氣。（陳鴻偉翻攝）

34歲綽號「仔仔」的張男，父親曾任戰堂堂主，他耳濡目染，長大後也加入戰堂，2021年起開始誆稱開設礦場，陸續找人投資，吹噓定期給予高額利息而且保本，2年多來不法所得超過上億元，北市刑大偵四隊日前搜索，逮捕張在內的12人。

檢警清查眾嫌的財產及金流，發現胡姓女犯嫌個人存款不斷爆增，詢問後才知道，胡女原本在做直銷，業績名列前矛，原本就是銷售天后，後來被張嫌等人發現，以更高的傭金拉攏她入夥。

胡女也不負眾望，發揮專長在說明會講得口沫橫飛，讓許多民眾信以為真，近百人陸續投資超過7000多萬，公司近6成的績效，可說都是胡女獨力拉來的。

胡女因此也獲得豐厚退傭，檢警清查，她去年半年內，就連續買下房價飆價的竹北市2間房子，所得卻都是被害人的血汗錢，戰堂詐騙成員卻是吃香喝辣，開豪車、買豪宅，到處高調炫富。