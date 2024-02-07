美國福斯新聞前王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）6日在X平台（前推特）表示，他將「很快」對俄羅斯總統普丁進行專訪。假使他的計畫成真，這將是俄國2022年2月侵烏以來，普丁首次接受西方記者採訪。

綜合路透、BBC報導，卡爾森6日上傳了一段預錄影片，說明他將採訪普丁的原因。他表示，自俄烏戰爭爆發以來，西方記者曾多次採訪烏克蘭總統澤倫斯基，但這些訪問都是「媚俗的誓師大會」，目的是誇大烏克蘭的需求，讓美國進一步捲入戰爭，這些「不是新聞報導，而是政府宣傳」。而他將盡可能呈現俄方的看法。

卡爾森說：「多數美國人不知道普丁為什麼要入侵烏克蘭，也不知道他現在的目標。」「我們不是要大家認同普丁會說的話，但我們鼓勵大家看一看這場訪談。你們應該盡可能多了解。」

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

克里姆林宮尚未對此發表評論。

卡爾森表示，他也對澤倫斯基提出了訪談邀請。

卡爾森過去曾是福斯新聞晚間8點黃金時段的當家主播，每晚的節目吸引超過300萬觀眾收看，卻疑似因為發表與2020總統大選相關的不實言論，而遭到電視台解聘。他的立場擁護普丁，但另一方面，他也直言普丁對烏克蘭所發生的一切「難辭其咎」。

目前還不清楚普丁接受專訪的具體時間，但卡爾森表示會將未經剪輯的採訪過程上傳到X平台；X的老闆馬斯克（Elon Musk）則承諾不會封鎖或阻止這場訪問。