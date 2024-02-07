台中市衛生局日前公布台糖梅花肉片驗出瘦肉精指數超標，衛福部次長王必勝說提醒台中市府要審慎處理，不要急著公布，台中市長盧秀燕昨（6）日回嗆，維護食安「寧嚴勿鬆、寧快勿慢」，是人民健康重要還是廠商利益重要？對此行政院長陳建仁今受訪表示，樣品送到食藥署再做一次檢測，讓科學來說話。

陳建仁上午在行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材陪同之下，前往台北車站聯合防災中心視察鐵路春節疏運情形，行前聯訪媒體問起瘦肉精一事，陳建仁說，中央和地方政府應該共同維護食品安全，因為年關將至，大家對於單一樣品檢驗陽性的問題相當關心。

陳建仁表示，感謝台中市政府在中央協助之下，樣品送到食藥署再做一次檢測，讓科學來說話，希望檢驗結果早日發布，確保食品安全的維護，以及讓台灣好不容易建立的養豬產業繼續發展，中央跟地方同心合力維護食品安全，也要讓食品安全跟養豬產業得到最好保護。