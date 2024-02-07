將接裝M1A2T戰車！蔡英文驗收542旅赴美訓測成效。(青年日報提供)

農曆春節將屆，蔡英文總統昨（6日）赴空軍791旅、陸軍206旅視導，以及陸軍裝甲第542旅春節戰備整備情形，並與官兵代表進行餐會。由於陸軍裝甲旅今年將接裝首批38輛M1A2T戰車，542旅去年也首度成為我國第一個派遣前往美國夏威夷受訓的單位之一，蔡英文前來視導，對驗收我國官兵赴美訓測的成果意味濃厚。

陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T坦克，將從今年起逐步進入接裝期，目前換裝人員正積極進行換裝訓練。據了解，首批接裝的38輛M1A2T戰車，將以桃園、新竹等靠近桃機與火力發電廠等重要基礎設施及中樞為主要部署地點，目前駐在當地的陸軍584旅、269旅及裝訓部，都是優先部署單位。

陸軍去年就秘密派遣裝甲542旅一個營前往夏威夷受訓，新竹湖口營區也有美國教官進駐協訓，雖然協訓內容不得而知，但是否與首批交運來台38輛M1A2T有關，令外界相當好奇。

為使新式裝備接裝順遂，陸軍自去年已派遣人員赴美受訓，運用現有訓練場及師資培訓84人（操作人員36人、維修人員48人，訓練期6至9個月）成種子教官，另外梯次的受訓人員，目前也都正在進行語文等基礎換裝訓練當中。

蔡英文昨（6日）由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同，一早先前往空軍791旅視導防空部隊戰備，再前往犁頭山營區，視導陸軍步兵第206旅步4營、北部地區防空部隊，以及陸軍裝甲第542旅聯兵1營等單位，進行春節勗勉。

將接裝M1A2T戰車！蔡英文驗收542旅赴美訓測成效。(青年日報提供)

將接裝M1A2T戰車！蔡英文驗收542旅赴美訓測成效。(青年日報提供)

裝甲542旅昨進行地空整體作戰演練科目，模擬敵軍派遣小部隊突入，攻占我重要目標，並試圖癱瘓通信指管效能，542旅在接獲指令後，立即派遣監偵排運用戰術型近程無人機，偵察遭敵占領地區，並回傳影像，供指揮官掌握敵軍動態，並派遣戰備部隊實施應處。

隨後，向陸航601旅請求空中火力支援，2架AH-64E攻擊直升機迅速抵達，向敵發起攻擊，同時，特戰部隊搭乘2架UH-60M通用直升機，以繩降方式投入作戰行列；在空中火力支援下，CM11戰車迅速抵達現場，並實施發煙掩護機步排雲豹八輪甲車攻擊前進，在取得戰場優勢後，官兵採交互掩護方式實施下車戰鬥，成功奪回重要目標控制權，驗證駐地、基地訓練成效。

蔡英文致詞時也指出，裝甲542旅聯兵1營反甲排，於去年天馬操演獲得「全軍第一」殊榮，對於個人或部隊都是一大肯定。同時，542旅官兵也積極進取，提升自我。其中，「迅雷跆拳社」3年多前，首次組隊參加新竹縣縣長盃跆拳道錦標賽，便全員獲獎。