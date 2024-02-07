台中市長盧秀燕上午前往旌旗教會關懷據點慰問街友，針對台糖豬肉含瘦肉精複驗問題，她受訪時表示，為了讓社會大眾更放心、以昭公信，台中市政府6日晚間，邀集台糖、中央及中央指定學者專家，4方共同進行複驗，強調證據會說話，盧秀燕也為第一線食安人員遭誤解，深表不捨。

瘦肉精疑雲槓上王必勝？綠轟「藉食安砲打中央」 盧秀燕說話了 @ChinaTimes

針對民進黨民代砲轟盧秀燕以食安之名砲打中央，盧秀燕上午指出，我們要支持基層食安人員，他們非常認真努力，為民眾健康把關，為食安把關，這就是公權力，我對於中央沒有任何意見，只是不捨同仁在過程中被誤解，維護民眾食安是需要堅持的，過程中可能會影響到別人的利益，呼籲維護民眾食安，一定要共同堅持。

盧秀燕表示，為了讓社會大眾更放心、以昭公信，台中市政府6日晚間邀集台糖、中央及中央指定學者專家，4方共同進行複驗，今天（7日）就會有結果，在年節前讓此事能夠水落石出、真相大白。

盧秀燕表示，因為食安是專業、科學問題，所以證據到哪裡就會公布到哪裡，讓證據說話，儘管無法參與中央複驗，但台中市進行複驗，中央有派員包括學者專家共同參與，中央願意派員來，讓4方包括台糖能夠參與，共同了解跑出來的數據，因此證據結果最重要，過程並不重要。