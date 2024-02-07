《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔（本名：李晨菲）去年初宣告被富三代男友戴偉智求婚成功，不久她便承認兩人已有愛的結晶，去年7月她挺肚和老公完成結婚登記，並在8月生下女兒。近日蘿莉塔受訪，坦言結婚至今沒見公婆，個性相當誠實的她更坦言不打算花錢辦婚禮，怕之後離婚會丟臉。

蘿莉塔前年在吳姍儒（Sandy）婚禮上接到捧花，去年如願被求婚成功，據《TVBS新聞網》報導，她受訪表示過農曆新年會回娘家，跟媽媽、姊姊過節，至於公婆她竟表示目前「不認識」，有問過老公狀況，但另一半表示「家人沒有想要見面」，所以她也順其自然，自嘲至少沒有婆媳問題。

蘿莉塔老公先前背起底家世非凡，爺爺是華僑銀行的大股東，財力雄厚「可買下半個香港」，但蘿莉塔當時否認嫁豪門，強調老公工作是模特兒、演員，收入不固定，且婚後兩人財產各自獨立，至於是否打算補辦婚禮，蘿莉塔非常實際的說目前打算把錢花在孩子身上，或是置產買房，免得到時離婚不僅白花錢又丟臉。

宣布閃婚後，蘿莉塔一向大方正面迎擊酸民回應，常有網友預言她婚姻維持不久，她也沒有要說謊，直言「能走多遠是多遠。」去年她更透露男方家庭列出了婚前協議書，自己完全沒問題，但想要加上外遇條款，如果未來有人出軌，偷吃的人要給對方300萬，小S問蘿莉塔特別加這條是不是對未來老公不信任？蘿莉塔表示自己沒想太多，「畢竟我身邊的朋友都是紛紛的外遇」。