【全程字幕】瘦肉精風波！盧秀燕說重話狠批王必勝 賴士葆補刀：降格為台糖發言人？ @ChinaTimes

台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，一直未有定論，衛福部食藥署與台中市府食安處各自啟動複驗，雙方檢驗結果今天出爐。食藥署研檢組5日收到檢體，24小時內就做出結果，食藥署署長吳秀梅今天公佈，共檢測三次，分別為0.0013、0.0014、0.0014ppm ，因無法四捨五入，最後公佈檢出為0.001ppm。至於屢次暗示台中實驗室可能有問題的衛福部次長王必勝，在今天結果出爐後，手機關機。

中市食安處2日宣布，抽檢到一件台糖的梅花豬肉產品驗出極罕見的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但隨後各官方和民間單位的檢驗通通都「未檢出」；衛福部次長王必勝日前深夜發文，點出這起事件的有「五大荒謬」，還意有所指地說：「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」

對於今天食藥署公布，有檢出「西布特羅」，記者立刻致電王必勝，但手機已經關機。

記者問吳秀梅是否要對台中市政府道歉？吳秀梅回應，台中實驗室檢測當時量很低，也沒有其他實驗室做確認，「我們不知道情況如何，且以目前複驗的結果就是很微量。」

吳秀梅表示，西布特羅在台灣都沒有被看過，台中驗出來，我們不太知道原因，當時我們只是希望他們可以審慎一點，希望考量這個因素檢討看看有沒有可能晚點公佈，「我們覺得不是說趕快公布就是對的，就是要思考一下」。