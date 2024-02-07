先前大陸抖音「科目三」舞蹈爆紅後，許多網友甚至明星藝人都紛紛跟上流行模仿，甚至還有大陸粉絲會在韓國簽售會時要求自己的偶像跳一段，如今又有名為「掐脖舞」新舞蹈竄紅，不過該舞蹈背後卻有性騷擾及暴力的含意，而目前已有不少女團成員陸續被要求模仿，讓許多粉絲看不下去，便開始寫信向經紀公司反映，希望可以抵制。

近期不少大陸粉絲在參加韓國視訊簽售會時，都會要求偶像跳「掐脖舞」，該舞蹈源頭為一個男抖音博主對著鏡頭伸手，做出掐著鏡頭的動作，另一隻手和身體則跟著節奏做出甩打動作，同時搭配凶狠、誘惑的表情，因此在大陸社群上掀起風潮，雖有人覺得有趣而爭相模仿，但有網友直言，這有性暗示及暴力的意味，幾乎是把純粹的暴力動作，當作娛樂，引發熱議。

如今aespa、ITZY、NMIXX、(G)I-DLE等女團成員都有被要求跳該舞蹈，就連未成年的成員也不放過，雖不少藝人都選擇答應粉絲的要求，但Red Velvet的成員澀琪則是在觀看示範影片後，搖頭婉拒；對此，網路上已經掀起聯署抵制的聲音，紛紛寫信向經紀公司投訴，同時想讓其他女團粉絲知道，希望能遏止歪風。

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