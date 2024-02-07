大陸第5個南極考察站「羅斯海新站」7日開站，建築面積5244平方公尺，同時採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗攝氏零下60度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。全站預計可容納80名考察人員，在當地開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀測和科學研究。

大陸人民網報導，羅斯海新站位於南極羅斯海（Ross Sea）海域的恩克斯堡島（Inexpressible Island），是大陸繼長城站、中山站、崑崙站、泰山站之後，在南極建設的第5座南極考察站。建築採用了裝配式、模塊化的建造體系，體現了集約、綠色、智能的特點。

報導指，在大陸就已經量身訂做了裝配式鋼結構件和功能模塊，現場拼裝後即可「拎包入住」；同時，採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗攝氏零下60度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。中鐵建工集團表示，南極考察站的施工建造科技含量更高，節省了施工周期，「就像搭積木一樣」。

在極寒條件下，建築是否還能保障「結實」？據了解，由於南極現場不具備焊接條件，低溫下常規的高強螺栓容易發生冷脆斷，羅斯海新站的鋼結構搭建都是通過耐候性高強螺栓來完成。

完成鋼結構「骨骼」的搭建之後，第二步就是安裝功能模塊。根據功能畫分，模塊分為度夏、越冬、辦公室、實驗室、廁所5大類。所有功能模塊都採用大陸加工、現場安裝的方式，大大節省了現場的施工時間。一些大型模塊，比如實驗室，後期還會進行組合裝修。

最後一步就是安裝幕牆板，給南極考察站「穿衣服」。其外面是一層不鏽鋼板，背面是鋁型材復合板，最裡面的一層有聚氨酯泡沫板，讓這件「衣服」不但堅固、美觀，還特別保暖。

「今年是中國極地考察40周年，也是中鐵建工集團第20次參與南極考察站建設，目前正在執行中國第40次南極考察任務」，中鐵建工集團南極項目書記、總工程師曹濤介紹，此次建設有94名隊員隨船出征，也是歷年來參加建站人數規模最大的一次。