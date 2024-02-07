抓不怕！彰化縣社頭鄉鴻門巷內土地公廟，常有民眾公然聚賭，儼然成為治安場所，屢屢引發民怨，田中警分局前天獲報追查，現場逮獲4名賭客，訊後全都依賭博罪嫌移送法辦，盼能在農曆年前遏止聚賭歪風。

社頭鄉鴻門巷土地公廟經常遭人舉報有民眾公然聚賭，吵雜聲音令附近居民不堪其擾，田中警分局為淨化春節治安及遏止賭博歪風，由偵查隊及朝興派出所員警多次前往勘察，發現確實有聚賭情事。

經蒐證後掌握現場狀況，田中警分局於2月5日主管會報中由主席裁示即刻掃蕩，立即規畫於當天深夜11點多進行查緝行動。

「坐下不要動，桌上這些錢是誰的？」緝捕警力先於現場周圍埋伏，見時機成熟便衝上前控制賭客們的行動，喝令賭客不要妄動，當場查扣賭具象棋1副、骰子3顆及賭資3千元，並將現場4名賭客依現行犯逮捕。

社頭鄉鴻門圳巷內土地公廟長期有民眾聚賭，賭客在神明眼皮下大賭特賭，喧嘩吵鬧，使該地成為地方治安毒瘤，轄區警方去年曾進行查緝，將賭客一網打盡，逮捕數十人，並將該地列為治安重點場所，然離譜的是，被逮賭客疑心有未甘，竟挾怨報復誣指警方擾民。

田中警分局分局長簡龍宏表示，在公共場所或公眾得出入之場所聚賭，違反《刑法》第266條，可處5萬元以下罰金；另意圖營利而提供賭博場所聚眾賭博者，則違反刑法第268條，可處3年以下有期徒刑，並得併科9萬元以下罰金，警方將持續嚴加查緝轄內賭博案件，以淨化社區治安。