●金融調研單位CFRA Research統計，標普500指數在2024年迄今，已創6次歷史新高，且全部都發生在元月期間。每當標普500在元月創新高時，有74%機率，2月還會重寫新高。重點是每當一年前兩個月紛創新高，標普500全年回報率平均為15.8%。

●花旗認為，在看好美國科技股之下，市場持有水位過高，日後萬一出現拋售的話，可能會造成大跌現象。以那斯達克100指數期貨來說，幾乎已經沒有做空的，一面倒傾向多頭，等情勢一反轉，很容易看到大規模的倒貨情況。

●全球投資業者Crossmark擔憂，美股未來可否維持近期凌厲的漲勢。標普500指數的本益比已超過20倍，目前在23倍左右，如果聯準會今年不會如預期般降息，未來獲利如何還能維持雙位數的成長。

●摩根大通表示，通貨膨脹以及美國總統大選，將是影響2024年全球金融市場的最大事項。根據美國6日所公布的調查結果，約27%交易員認為，通膨造成的影響力最大，美國11月大選占20%居次。