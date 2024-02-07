以哈戰爭今（7）日屆滿4個月，哈瑪斯昨（6）日證實，已「正面」回應美國、卡達等居中協調的加薩停火協議，布林肯稱，儘管還有許多工作要做，但以哈仍「可能」達成協議。不過美國總統拜登形容哈瑪斯的提議「有些過分」，據悉哈瑪斯提出的條件包含繼續控制加薩，以及終止加薩戰爭，以色列先前已經明白拒絕這2項條件。

哈瑪斯6日證實，已「正面」回應美國、卡達等居中協調的新版加薩停火協議。

上周，美國、以色列、埃及與約旦等高階官員在巴黎協商新版加薩停火協議，據《華爾街日報》（Wall Street Journal）取得的協議草案，停火包含3階段：第一階段是以色列暫停在加薩的軍事行動6周，讓哈瑪斯先釋放長者、病患、孩童等人質，期間也讓救援物資進入加薩；第二階段是哈瑪斯釋放以色列女兵；第三階段是哈瑪斯釋放男兵，並交付罹難人質遺體。

據路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，哈瑪斯昨日發布聲明表示，已經「正面」回應新版停火協議草案。哈瑪斯並未透露回覆細節，僅重申過去提出的停火要求，包括永久停火、重建加薩、以色列終止封鎖加薩，以及以色列釋放巴勒斯坦囚犯。

目前在卡達出訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）均證實收到哈瑪斯回應，穆罕默德表示，哈瑪斯的回覆包含一些評論，但整體而言是「正面的」，「我們很樂觀」，布林肯則說，「儘管還有許多工作要做，但我們仍相信可能且有必要達成協議」，他說將在7日和以色列討論哈瑪斯的回應。

儘管卡達評論哈瑪斯提出「正面」回應，不過拜登昨日形容，哈瑪斯的提議「似乎有點過分」，「現在仍持續協商」。

《紐約時報》引述匿名以色列官員指出，以方並不滿意哈瑪斯的回覆，尤其哈瑪斯提出了2個以方先前就已經拒絕的條件—哈瑪斯繼續控制加薩，以及終結加薩戰爭。

針對哈瑪斯回應停火協議草案，以色列情報機構摩薩德（Mossad）發布聲明表示，正在「深入檢視」哈瑪斯的回覆內容。