【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。國民黨立委徐巧芯要求衛福部次長王必勝應該立刻下台。國民黨立委廖偉翔也要求護航的綠委陳亭妃、蔡易餘立刻鞠躬道歉。

徐巧芯說，有就是有，規定就是「不得檢出」。地方政府驗到就應該依法公布。中央政府應該幫民眾解決問題、積極把關，而不是帶頭鬥爭，檢討發現問題的人。

徐巧芯質疑，幾天中央政府、綠營民代、民進黨立委落選人、側翼網軍到處抹黑出征，如今大翻車，證實真的台糖的豬肉驗出瘦肉精，請問要不要出來道歉？其衛福部王必勝公開要求台中市政府蓋牌黑箱，還好人家沒有聽你的，不然就全員違法了。

徐巧芯痛批，王必勝不僅私德不檢點，公務也不專業。「修身、齊家、治國、平天下」樣樣零分，這種人留著幹嘛？從疫情期間的表現到這次誣賴地方政府查驗食安的作為，王必勝就算下十八次台也無法謝罪。

徐巧芯表示，食安標準只能從嚴，擔任中央衛福部官員卻把標準放得比褲頭還寬的，王必勝還是史上第一人。本次事件可以看出，農業部、經濟部（台糖）、衛福部，整個看守內閣一團亂。趕緊下台，換個專業肯做事、不搞政治對立的人來做官吧。

廖偉翔也點名陳亭妃、蔡易餘，在第一時間不只淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，站到人民的對立面，實在令人不齒。

廖偉翔批評陳亭妃，未來很有可能代表民進黨參選台南市長，更應該公開表達自己對食安的態度，難道未來陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，你會繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？你會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？民進黨執政，國人怎能對食安放心？