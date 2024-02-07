大陸台辦於去年總統大選透過大高雄里長交流協會總幹事黃愈豊招攬里長、農漁會成員到大陸接受招待，並請與會團員支持特定候選人，橋頭地檢署偵訊終結，依違反選罷法、反滲透法起訴黃愈豊。

黃愈豊是前國民黨立委林益世的助理，黃不僅是大高雄里長交流協會總幹事，還是一家旅行社的實際經營人，他於去年4月至12月期間招攬多團到大陸廈門、泉州、山西、南京、武漢、襄陽、昆明等城市旅遊，並接受陸方的落地招待，旅程費用全免。

檢方調查，黃愈豊明知大陸台辦等機構想介入總統立委選舉，但卻仍幫忙揪團到大陸旅遊，在旅遊期間由陸方灌輸支持某政黨的理念，並要求支持特定總統與立委候選人。

檢方統計，黃愈豊前後共邀請110 名團員到大陸接受落 地招待的交流行程，行程中有台辦人員全程陪同，另安排隨團記者拍攝及採訪，藉此宣傳。黃愈豊因代辦團員的機票、保險等事宜，他向每名團員抽取2000至4000元不等的費用。除黃愈豊外，他的太太羅女也在Line群組傳送某黨的副總統候選人發言的影片，盼團員支持。

黃愈豊此舉涉犯違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法與公職人員選舉罷免法，檢方請法官從一重論處。考慮黃愈豊到案後坦承犯行，且主動交付相關物證，加上他素行尚佳，應可信其惡性尚非重大，請法院處以適當之刑。