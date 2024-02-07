男星黃鐙輝的老婆萁萁（李偵萁），婚後生下三個小孩，滿常上各大談話性節目，臉書粉絲有7.5萬人。近日，周刊揭她重返職場，在某診所當月領6萬塊的上班族；對此，萁萁證實此事，希望能存更多錢好換較大的房屋。

根據《鏡週刊》報導，萁萁透露已在診所就職3個月，本來擔心太久沒上班無法勝任，好在老闆體恤她身兼媽媽、老婆、藝人與經紀人等多職，開出彈性的工作時數以及近6萬塊薪資；與老公討論過後，為了加快存錢速度換大房，她決定重返職場賺錢。

萁萁想為家人換較大的房屋。（圖／FB@萁萁的黃三寶）

萁萁6日晚間在社群發文，紀錄在台灣南北趕行程的工作日常，結束台南尾牙後，7日在台中還有板凳樂團的活動，以往的做法都會在台南朋友家住一晚省車錢，「但現在要上班，責任感歸屬，我還是要回台北明天上班，因為我要發薪水，這很重要，覺得老闆對我好我也不能隨便，乖乖自己回台北吧。」

萁萁不忘Hashtag「越來越能理解職業婦女的辛苦了」，並向所有職業婦女喊話，7日領完年終就放假了。許多網友紛紛留言鼓勵：「辛苦了」。其實萁萁去年12月底就發文分享公司的員工福利健康檢測，說自己才上班快一個月，還是有這項福利。