基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府交通處7日針對東岸招商爭議發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。（基隆市交通處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市東岸廣場風波不斷，6日除綠營黨團要求基市府至議會說明外，前後任市府發言人更隔空交火。招商單位基市府交通處7日發布完整懶人包圖卡，除說明招商流程外，也針對外界質疑的契約合理性與所有權有無等爭議澄清，並指出本次參與招標廠商共4家，均依照《促參法》辦理。

交通處表示，市府原與大日開發有限公司營運移轉（OT）委託經營期限於2024年1月31日到期，因此重新辦理基隆市東岸立體停車場增改修建營運移轉（ROT）案公告招商，經內外部委員評選結果，2024年2月1日起由微風廣場實業股份有限公司經營。目前東岸停車場及商場已順利完成點交，民眾可以照常使用、不受影響。

交通處說，本次基隆市東岸立體停車場ROT案是經過促參案件可行性評估及規劃程序，擬定最適的財務方案及許可年期，並參酌各縣市主辦機關執行之促參案，因需要求營運廠商更新相關設施及改善工程，營運期訂為20年。

交通處指出，招商過程都依照促進民間參與公共建設法規定辦理，經公告徵求，讓有投資資格的廠商都可來投資及參與；本次參與的民間機構共有4家：「主富服裝股份有限公司」（NET）、「太平洋建設股份有限公司」、「正好停股份有限公司」及「微風廣場實業股份有限公司」。

交通處強調，與微風實業完成簽約後，為依約辦理點交作業，市府於2024年1月27日在東岸商場各處張貼「委外營運權利範圍及新營運業者」公告，但有遭不明人士撕毀。原OT契約於1月31日屆期，市府在2月1日收回土地、建築物及相關設備（施），是依契約辦理，如果契約對造大日公司有疑義，可以向市府主張，否則市府捍衛應屬於自身的資產，是為了維護市府與全體市民的權益。

交通處也將與大日相關契約節錄影本列出，指出產權包含1至4樓；並澄清外界質疑的2000萬輿情費依據契約為「提升服務品質經費」，早在2015年前林右昌市府契約已納入，用於硬體與里長、議員建議之改善設施，未使用完必須繳庫，且2015年至2023年東岸、信二、百福、信義國小停車場均有編列，目的在改善停車場服務品質使用。