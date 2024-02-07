立法院國民黨團日前宣示推動國會改革，包括擴大人事同意權、增定不適任行政首長解任權等，對此陳建仁今（7）日受訪表示，台灣是憲政民主法治國家，對於行政權跟立法權憲法都有規定，各機關應該按照憲法規範跟相關原則來做，才符合憲法規定機關應有的作為。

陳建仁上午前往台北車站聯合防災中心視察鐵路春節疏運情形，並接受媒體聯訪做出上述回應。對於有台製工具機透過第三國，轉運流入俄羅斯，引起立陶宛政府關注，陳建仁說，經濟部都有所掌握，2023年正式公告工機具輸往俄羅斯相關禁止措施，經濟部也舉辦多次宣導會，讓業者都能夠了解政府相關禁令。

陳建仁說，台灣做法跟很多國家都是一致的，希望業者不要透過第三地轉運販售，也在宣導會裡面讓業者提高警覺，業者應該要做最好查證，以免誤觸法網。台製工具機輸到俄羅斯的廠商也提高罰則到100萬元，台灣持續跟民主陣營國家站在一起，維護民主自由價值，捍衛世界共同的價值。

陳建仁率領內閣團隊留守到5月20日，未來動向受到關注，陳建仁對此表示表示，現階段行政團隊都會堅守崗位，繼續福國利民工作，學術研究一向是他的最愛，他希望520之後，回到中研院繼續學術研究，對人類健康維護有所貢獻。