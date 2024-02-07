林業保育署台東分署為提升遊憩品質及維護遊客步行安全，今年起辦理「鯉魚山步道設施維護及優化工程」，施工期間將分區封閉辦理施工，預計於8月31日前完成工程並恢復全面開放，呼籲民眾走春時遵守管制規定。

鯉魚山是台東市區的著名地標之一，更是台東市民登山健行的熱門步道，山頂觀景平台視野極佳，可俯瞰台東市區與太平洋，遠眺都蘭山，天氣晴朗時能將綠島及蘭嶼島盡收眼底，然因步道長年使用，部分設施出現鏽蝕、損壞等情形，為確保民眾登山安全，台東分署將進行維護優化工程。

台東分署表示，本次工程針對老樹休憩區、鯉首觀景平台、鯉魚亭、鯉尾平台等觀景平台及步道路面納入維護及優化範圍，以提供民眾更安全的登山環境。施工期間，本分署於各入口處公告封閉施工區域及封閉路段，並於各施工區域圍籬張貼警示標語，請民眾遵從管制規定，切勿擅自闖入工區，以免造成意外，後續開放情形及步道相關訊息將公告於台灣山林悠遊網查詢（https://recreation.forest.gov.tw/）