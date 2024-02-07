農曆春節將近，活動聚會及國內外旅遊頻繁增加感染風險，尤其以65歲以上長者為感染COVID-19高風險對象，感染後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死。新北市衛生局表示，轄內157家合約醫療院所分別於春節連假期間不打烊，提供民眾COVID-19疫苗接種服務。

新北市獲中央配賦最後一批疫苗共2萬8580劑已到貨，民眾可至合約醫療院所接種，接種疫苗後約需兩周才有保護力，請及早接種獲得保護力。

衛生局表示，配合中央政策自1月9日起開放12歲以上民眾接種Novavax XBB疫苗，迄今新冠XBB疫苗已累計接種24萬7940人次，近七日接種2萬3289人次，較前一週增加14.5％，顯示民眾接種意願仍高。

衛生局表示，為提升接種便利性，協調轄內157家合約醫療院所分別於春節連假期間提供民眾COVID-19疫苗接種服（查詢路徑：本局網站＞機關業務＞疾病管制＞113年新北市春節連假COVID-19疫苗院所開診情形），除可隨到隨打外，亦開放預約系統提供COVID-19疫苗預約接種服務（網址： https://vacbooking.ntpc.gov.tw），民眾可多加利用。

衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾盡快施打疫苗，民眾亦需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，保護自己及家人朋友。