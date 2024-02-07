迎接龍年，裕隆城迎接第一個春節檔期，特別邀請書法大師張炳煌為裕隆城寫下「富裕隆年」祝福，邀請大家過年走春來裕隆城過富裕龍年，裕隆城更加碼滿額消費贈LINE GO春遊大禮包，還有財神爺發送烘爐地祈福的裕隆城專屬小龍包發財金，以及消費兌換隆好有聲酷卡。

春節期間，裕隆城與誠品生活、威秀影城、生活品牌MUJI、宜得利，與集團台元旗下時尚品牌、全新餐飲品牌TOK等，規劃多重優惠活動，有機會參加Gogoro、泰國7天6夜機票加酒店等抽獎。裕隆城占地3.3萬坪提供民眾在春節假期遊憩逛街空間，歡迎民眾免費下載裕隆城YES!LIFE APP即時掌握現場停車場動態資訊，規劃更舒適、便利輕鬆的春節出遊行程。

裕隆城以新北最大的營業商場，集結美食、購物、娛樂、文青等品牌，全店超過250間優質品牌，腹地廣大還有攀岩、木育森林、湯姆熊、卡丁車等適合親子活動場域，為民眾打造食衣住行育樂一日生活圈，邀請民眾全家在春節假期可以遊玩、逛街、購物、閱讀、看電影等多重休閒，輕鬆滿足全齡化的購物需求。

裕隆城為民眾迎接富裕龍年，裕隆城今年春節也特邀請「每日一字」書法大師張炳煌，為裕隆城揮毫題字「富裕隆年」，其中，「富」字展現藍田生玉在地好人才；「裕」字展現裕隆在地依傍新店溪的隆河谷地，如同龍蟠延伸；「龍」與「隆」共構字體、結合裕隆城和龍年的吉祥賀詞，以車水馬龍，豐生水起，萬物興隆，為大家獻上最誠摯的祝福。

裕隆城以新北最大的營業商場帶動區域地方百貨商機，包含大新店地區、鄰近文山、木柵、中永和等地區人口稠密，蘊藏消費潛力，自去年9／28開幕後，裕隆城已逐漸發展成為新店核心商圈，加上亞洲最大誠品、新店首間IMAX威秀電影院進住，預估全年人潮可望突破1000萬人次。