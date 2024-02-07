張姓男子2021年到桃園市桃園區大林路一處民宅行竊，不巧被返回的林姓屋主兒子撞見，他為脫免逮捕及防護贓物竟尖頭菜刀刺死林男，檢方起訴求處無期徒刑，最高法院駁回張的上訴，依強盜致人於死罪將張男判處16年徒刑定讞。

張男因缺錢花用，在2021年3月26日晚間隨機尋覓下手目標，他闖入林姓屋主的住家竊取信用卡等物器，但被剛從外返家的林姓屋主兒子發覺，林男隨即出聲制止並與張發生肢體衝突，林進而持掃把追逐張男，張在林的住處1樓鐵捲門處被林追上。

張男因不敵體型較佔優勢之林男，為脫免逮捕，持尖頭菜刀對林揮舞並攻擊林男，菜刀自林之左側胸刺入深達約20公分再拔出，使林受有穿刺傷、血胸腹血等傷勢，張男趁隙逃脫，林男負傷之餘仍試圖自後追趕但不支倒地，送醫後仍因出血性休克死亡。

一審依強盜致死罪將張男判刑14年，二審高院認為張男為脫免逮捕及防護贓物，卻對被害人施以強暴，因此致被害人死亡，惡性重大，且張男多次進出監獄，可見其素行不良，一審量刑過輕，改判刑16年，張男不服提上訴，最高法院駁回確定。