俄羅斯日前發生一起駭人聽聞的伴屍事件。一名50歲的婦人在4年多前不明原因過世，她竟用毯子裹住了丈夫的屍體，放置在房間內，與屍身同床共眠，為了讓丈夫復活，甚至還會不時舉行「活化儀式」，希望以成木乃伊的丈夫終有一天能復活，引起當地的議論。

根據外媒報到，該名50歲的婦女的丈夫在49歲時因不明原因去世，但婦女病為讓外界知悉，反而利用層層的厚毯，包裹丈夫的屍體，直接放置在床上，伴屍同床共眠近4年。

據了解，這對夫妻育有兩名各17歲與8歲的女兒，兩名愛女對母親的行為感到驚駭不已，但卻遭到母親恐嚇不得對外聲張，否則就要將兩人送到孤兒院，因此一家三口就伴隨著屍體度日。

該名婦女表示， 因為這樣就能讓丈夫離她近一些，才能天天看到他。誇張的是，警方查出，該名婦女為了尋找復活之路，還在家裡的6間臥室裡，都為屍體舉行過「復活儀式」，甚至邀請友人前來參加，消息曝光後讓外界驚訝不已。