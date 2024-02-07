台糖豬肉片近來被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，檢出數值為0.002ppm，台中市府和食藥署也進行複驗。食藥署今（7）日表示，經複驗確定檢出西布特羅。關於此議題，毒理學家招名威表示，根據少許資料顯示，攝取過量可能會造成噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒現象，但這些副作用皆無明確劑量根據、人體試驗可參考，症狀也有可能更嚴重，也因此一般是不可能會拿來餵豬，且單價昂貴又違法，豬農沒事怎麼會加？需要政府單位盡快介入調查。

台中市政府檢出台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精西布特羅，引起消費者震驚。招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文表示，目前的法律規範，西布特羅不在豬飼料可添加的食材範圍內，若有添加，就屬違法，全世界皆是如此；且目前資訊不多，連美國FDA都查無此化合物的資料，也沒有明確的毒性數據，不知道網路上所言它比萊克多巴胺「毒千倍」的資訊從何而來？文獻根據是什麼？為何不是毒百倍或毒萬倍？

談及瘦肉精西布特羅對健康造成的危害，招名威指出，根據少許資料顯示，攝取過量可能會造成身體不適的症狀，包括噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒現象，但這說詞都沒有明確的劑量根據，也沒有任何的人體試驗數據可參考，以上都是依照它是乙型受體抑制劑可能造成的副作用推測而來，不一定百分之百確定，症狀也有可能更嚴重。

招名威接著強調，台灣目前被驗出的劑量為0.002ppm，是不是遠低於會造成上述中毒症狀劑量，其實「不知道」，因為沒有確切數據，所以無從標準比較，風險可能更高也可能更低；此外，西布特羅的體內代謝根本就沒有數據，怎麼會有專家說估計72小時可代謝？那為什麼不是96小時？

雖說西布特羅是「毒物」，招名威說，但這個化學物很多地方都買得到，光是在網路上搜尋，就跑出好幾個國外廠商的資訊。不過，它既然數據不足，一般是不可能會拿來餵豬，且此物不便宜，僅50毫克就要價800歐元，豬農沒事幹嘛加？損人又不利己，被抓到還違法。他認為，若是有人蓄意添加，這就確實茲事體大，恐怕需要政府單位盡快介入調查，才能杜絕此問題。