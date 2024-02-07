新北捷運經營淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，今年開春迎新徵才，首次推出「不分科」培訓生職缺，只要國內外大學畢業或高中畢業並具4年以上工作經驗者，皆可投遞履歷，起薪上看39.1K，即起至19日中午12時前受理報名。

新北捷運公司今公布「跨域人才招募計畫」，首創軌道業先例，鎖定人文、管理、社科等文組人才，招募20名「不分科」培訓生，經6個月捷運產業營運、維修及管理類課程培訓，完成取證後並通過考核，起薪上看39.1K。

新北捷運公司說，有別於以往以理工及技職體系背景為主要招募對象，這次特別針對人文、管理及社會科學領域人才釋出職缺，「沒經驗」也沒問題，看準文組生具備邏輯思考、團隊溝通協調、資料分析及創新能力優勢，除為軌道業注入新氣象外，更期待跨域人才發揮所長，激盪更多創意火花。

新北捷運公司表示，凡透過「跨域人才招募計畫」錄取的專業培訓生，入職後將經全職類培訓，透過課堂學習、現場實習、跨部門輪調和專案協作，培訓生能接觸現場輕軌車務、營運站務、車電工務到經營管理等跨部門業務，6個月培訓期中需取得2張捷運技能專業證照，並且在熟悉各部門業務後，再依個人職涯意願、訓練成績及考核結果分發至正式單位。

除了「跨域人才招募計畫」外，本次也同步釋出電子維修類、土木維修類、機械維修類、身心障礙類等職缺，招募甄試簡章及報名方式請至新北大眾捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw），或至「新北捷運」官方粉絲專頁查詢，招募報名方式限以電子郵件通信受理。