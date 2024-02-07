大陸駐美大使館網站美東時間2月6日發布，大陸駐美大使謝鋒在僑學界專場春節招待會「溫暖迎春·共慶中國年」致辭，強調西方的「大陸經濟崩潰論」一再崩潰，「大陸經濟見頂論」毫無事實根據。

謝鋒指出，春節已成為近20個國家法定節假日和聯合國假日，在中美關係史上也曾發揮獨特作用。45年前，副總理鄧小平首次訪美恰逢大年初一，他在祝酒詞中說，大陸人民自古以來就將春節作為「一元復始，萬象更新」的節日。當時有一個共同感覺：中美關係史上一個新的時代開始了。卡特總統說，春節是團聚和解時刻，也是兩國團聚和開啟新歷程的時刻。45年後新春，仍然相信，中美關係的大門已經打開，就不會再被關上；仍然期待，中美兩國秉持春節蘊含的和睦、協作理念，推動中美關係繼往開來再出發。

謝鋒表示，回顧即將過去的癸卯兔年，2023年大陸疫情防控平穩轉段，高品質發展扎實推進，高水準對外開放持續擴大，中國式現代化道路越走越寬廣。大陸經濟成績單分量足、成色好，既有「量」的合理增長，GDP同比增長5.2％，在主要經濟體中名列前茅，僅增量就超過6兆元（人民幣，下同），相當於一個中等國家一年的經濟總量；又有「質」的有效提升，消費主引擎作用凸顯，新質生產力加快形成，高技術產業投資保持兩位數增長，「新三樣」出口額突破兆元大關。既有「穩」的堅實基礎，具有超大規模市場、完備產業體系、近9億勞動力等優勢，增發國債、減稅降費、降準降息等政策組合拳逐步發力顯效；又有「進」的廣闊空間，未來十幾年中等收入群體將達到8億，數位經濟規模2027年有望達到15.7兆美元，一批高端化、智慧化、綠色化新型支柱產業快速崛起。「大陸經濟崩潰論」一再崩潰，「大陸經濟見頂論」毫無事實根據。不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了大陸高品質發展的腳步。

謝鋒稱，2023年是中美關係止跌企穩的一年，中美關係又一次站在新的歷史起點。去年11月，習近平主席與拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，達成20多項共識成果，明確雙方共同推進的 「舊金山願景」。在兩國領導人引領下，中美加強溝通對話，王毅與蘇利文在曼谷舉行新一輪會晤，經濟、金融、商貿、氣候行動、禁毒合作等工作組相繼啟動，中美農業聯委會會議在華盛頓召開，雙方還將舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議，中美直航航班從去年初每周20班增至70班，中方正積極落實習近平在舊金山宣布的「未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議，設立了「美國青年使者來華專項獎學金」專案。

謝鋒表示，中國大陸推出便利中美人員往來的政策利好，包括實施海外遠端視訊公證、簽證免預約申請、階段性調減赴中簽證費，赴休士頓、鹽湖城、亞特蘭大、邁阿密開展「領事證件服務走地方」。大陸堅定維護大陸公民和企業的正當合法權益，對美釣魚執法、任意拘押、盤查遣返大陸學生學者提出嚴正交涉，對美限令陸資企業出售土地資產、進行突擊搜查滋擾予以強烈反對。大陸廣泛開展預防性領事保護，舉辦「平安留學」赴美留學行前培訓會、「反詐大陸最行」短視訊大賽等活動，走進16所大學開展「領保進校園」，安全尋獲在美遭「虛擬綁架」的大陸留學生，處理重要領保案件250多起，時刻以關懷和守護回應同胞關切。

謝鋒指出，今年是中共建政75周年，是實現「十四五」規畫目標任務的關鍵一年；也是中美建交45周年，是鞏固中美關係企穩勢頭的關鍵一年。