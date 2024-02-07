女星曾寶儀是香港男星曾志偉的女兒，對影視工作有興趣的她在香港從執行製作做起，回台灣工作時被張小燕相中，很快就成為當紅主持人，而曾寶儀也沒有被「曾志偉的女兒」這個標籤困住，而是靠著努力向外界證明實力。今（7）日，曾寶儀在社群曬出24年前的舊照，見當年清純模樣，曾寶儀自誇「覺得我越來越漂亮了。」

曾寶儀現年50歲，她難得曬出自己24年前與最近的對比照，只見畫面中，曾寶儀當年登上《吾愛吾家》雜誌，五官幾乎沒變相當凍齡，不過當時的氣質較為青澀，不如現在自信大方，她自誇越活越漂亮，還笑問「年紀大的人比較容易自我感覺良好嗎」，她也感慨表示歲月不是殺豬刀，「四分之一世紀後我更喜歡自己了，沒有變成那個我想成為的大人，因為我的變化，早已超乎我當年的想像了。」

事實上，曾寶儀曾自爆爸爸曾志偉非常反對她進演藝圈，因為做父親的很清楚這一行雖然看起來光鮮亮麗，但其實原比想像的還要辛苦，「再者，在這麼多行業中，這是一個你會眼睜睜的看著自己走下坡的行業，其他行業都是一路慢慢高昇，然後退休，只有這一行再怎麼紅，你總會有一天看著自己，然後再見。」