性感風格也難不倒布丁。（紅心字會、Miss布丁提供）

農曆春節即將到來，百萬網紅「Miss布丁」化身紅心字會「愛分紅」公益大使，宣布將捐出公益寫真桌曆的部分所得，做為小朋友的祝福紅包，實際參與關懷弱勢家庭兒童。Miss布丁說：「用我們小小力量化為大大溫暖。」

Miss布丁之前因為cosplay遊戲人氣角色而爆紅，外型妝容精緻、曲線玲瓏，跨足各個演藝領域，不僅發行寫真、單曲，YouTube頻道也受到許多人喜愛，被粉絲捧為女神。形象好的她，除了受邀參與許多公益活動，去年還接下台北市少年警察隊「青春關懷大使」宣導反詐欺、拒絕毒品；近期動漫風氣盛行，積極轉型為動漫甜心歌手，前進各大校園演出，還登上大型萬人演唱會，受邀至澳門的動漫演唱會擔任嘉賓。

Miss布丁說，透過紅心字會，得知有許多弱勢家庭裡的小朋友，在大家歡慶的春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼；因為小時候，過年最期待的就是收到大人們給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。

她已經連續4年出版全創作公益寫真桌曆，每套造型搭配和服裝搭配、場景的挑選、封面到內頁等都是她親自設計編排，今年也沒有缺席，將藉由認購桌曆與支持她的粉絲們，一起動起來做公益，讓每個家庭能在年節給予孩子一份祝福。

紅心字會秘書長李顯文表示：「紅心字會『愛分紅』公益行動，將提供弱勢家庭年節加菜金、弱勢兒童祝福紅包，讓他們平安過好年。」

過年期間Miss布丁，也不得閒，將積極投入練習歌唱與精進日文，因為她本月29日將要參與由魂燃天乘所舉辦的「第二屆DJB魂燃天乘ACG動漫演唱會」擔任重要表演嘉賓；演唱會上也會見到來自日本神奇寶貝主角「小智」聲優松本梨香老師，能與偶像一起同場演出，讓她相當興奮、期待。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！