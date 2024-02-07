【全程字幕】打臉王必勝！台中市府瘦肉精沒驗錯 徐巧芯嗆「下台」：私德不檢點、公務不專業 @ChinaTimes

食藥署今（7）日公佈複驗台糖安心豚梅花肉片結果，確定檢出西布特羅0.001 ppm，這引發了社群平台PTT鄉民的熱議，點名先前一再質疑台中市政府的衛福部次長王必勝開轟「出來負責，不要龜縮」、「真的是丟人現眼」。

台中市食安處2日公布驗出西布特羅，後因一直未有定論，因此與食藥署各自啟動複驗，食藥署長吳秀梅今天公佈，共檢測三次，分別為0.0013、0.0014、0.0014ppm ，後因無法四捨五入，公佈檢出為0.001ppm。至於屢次暗示台中實驗室可能有問題的王必勝，《中時》記者在結果出爐後立刻致電他，但他已將手機關機。

相關新聞被轉發至PTT後，鄉民留言表示，「王必勝出來負責，不要龜縮」、「必勝改名叫必敗囉」、「真的是丟人現眼」、「王必勝糗了」、「我就問民進黨還要保王必勝到什麼時候」、「王必勝出來道歉」、「第一次看到廠商利益放在人民之上的政府」、「根本護航廠商，枉顧台灣人食安及健康」。