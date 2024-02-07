苗栗縣三義鄉自學青年「風中旅行」劇團，在衝浪教練蔡岳達協助自募旅費，赴菲律賓巴拉望遊學交流。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉自學青年「風中旅行」劇團，在竹南鎮衝浪教練蔡岳達（Tony）主辦的假日之森浪花生活節中，與菲律賓巴拉望島民期遇，劇團成員在蔡岳達協助自募旅費，月前回訪巴拉望，深入探訪自然純樸的島民生活，獲得當地村民及小學熱烈歡迎，兩方青、少年透過音樂、衝浪無縫交流，完成最成功的國民外交。

在竹南鎮假日之森經營地方創生及海洋活動教育基地的蔡岳達，於去年舉辦浪花生活節，特別邀請棑自菲律賓巴拉望島的巴拉望族人戰鼓團來台演出，來自三義的青年自學團體「風中旅行」劇團，同樣獲邀，兩方喜會結成好友，攜手參加台中市舊城區及苗栗竹南兩地「鈴蘭通散步納涼會」及「浪花生活節」表演，受到民眾廣大喜愛，並登上台中市政府官網。

苗栗縣三義鄉自學青年「風中旅行」劇團，在衝浪教練蔡岳達協助自募旅費，赴菲律賓巴拉望遊學交流。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

雙方交流期間，台灣自學青年對菲律賓產生極度好奇和嚮往，在蔡岳達的協助下啟動募資計劃，自籌旅費赴巴拉望島進行產、官、學參訪及民間文化交流，獲得很大的歡迎跟迴響。

苗栗縣三義鄉自學青年「風中旅行」劇團，在衝浪教練蔡岳達協助自募旅費，赴菲律賓巴拉望遊學交流。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

菲律賓巴拉望島是非常自然無汙染的天堂，可隨意在海灘搭上吊床過夜。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

菲律賓巴拉望島是非常自然無汙染的天堂，也是美麗的衝浪天堂。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

蔡岳達全家及「風中旅行」劇團一行，在巴拉望Simpokan 村莊青年代的安排，以及村長與部落頭目支持下，與當地國小、國高中學生進行表演，活動熱鬧非凡，村民並表示台灣團隊為當地帶來許久未見的歡樂氣息。村長及部落頭目並安排參訪當地國小、由六年級學生代表進行校園及村莊導覽、解說，並參觀村辦公室及受邀至村長自宅享用當地點心，充分感受到當地民眾的熱情。

菲律賓巴拉望島是非常自然無汙染的天堂，島民用最原始的方式烹煮食物。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

菲律賓巴拉望島是非常自然無汙染的天堂，蔡岳達捐贈一部三輪車供村民孩子上學之用。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

蔡岳達一家人在交流活動結束後，繼續走訪菲律賓部落，融入當地生活，學習利用柴火烹煮食物、椰子殼自製餐具，運用吊床作為日常起居住宿，發現當地村莊資源匱乏，蔡岳達贊助一部三輪車供接送孩童上下學及物資補給運送使用。蔡岳達因海洋活動與巴拉望結緣，近年來多次走訪分享台灣地方創生及慢魚運動經驗，獲得當地部落頭目及族人敬重，並受頭目認可於原住民保留區與部落共同發展。

巴拉望島地型狹長，北端有知名的觀光旅遊景點艾妮島，首都公主港位於中部地區，南部及西海岸發展則較為緩慢，由於擁有豐富的天然景觀資源和四季怡人的氣候，深具觀光發展潛力，而經由民間的交流，蔡岳達日前也吸引到當地知名餐飲業者有意前來台灣考察評估展店，當地亦希望能多發展民間交流，並給予相關資源協助，可以說是最好的民間新南向及國民外交案例與典範。