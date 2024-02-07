真相大白！台中市食安處2日公布台糖安心豚梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，卻遭衛福部次長王必勝質疑「公布太快」，經食藥署研檢組複驗，7日公布確實驗出瘦肉精。對此國民黨主席朱立倫今表示，行政院中央部會要改變心態，不要再綠能你不能，新國會已經成立，國民黨已經強調現在是新的時代，如果再用過去標準，國會一定強力監督到底。

朱立倫今上午出席龍舞探吉、龍來桃喜現場揮毫活動，會前受訪被問及桃園市長張善政的賀喜春聯「龍來桃喜」，被綠營攻擊桃喜諧音如台語的「討死」不吉利，朱立倫說，今天最夯的兩個春聯就是國民黨推出的「龍舞探吉」，跟桃園的「龍來桃喜」。朱說，桃喜已經不只一次出現在桃園，他以前當縣長就看過「桃喜福園」之類的祝賀詞，這用吉祥如意的正面角度來解讀。

朱反嗆，民進黨很奇怪怎麼會想到這些來攻擊張善政，雙標「綠能你不能」。朱話鋒一轉，談到台糖瘦肉精事件，朱說，民進黨除了對張善政，對台中市長盧秀燕也是一樣，綠營的人認為說，只要是台中市測出來的瘦肉精就是不對的，一而再，再而三站在廠商角度，但是今天食藥署跟台中市複檢，還是驗出瘦肉精。

朱呼籲，行政院以及中央部會要改變心態，不要再綠能你不能，新國會已經成立，國民黨已經強調現在是新的時代，如果再用過去標準，國會一定強力監督到底。