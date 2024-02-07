詐騙集團還刻意使用銀行捆鈔綁帶，每捆上下各放1張千元真鈔蒙混。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

交易虛擬幣真的要特別當心，高雄一名張姓幣商與買家面交等值約1000萬元的泰達幣，由於1000萬還特別以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成一本，每捆上下各放一張千元真鈔蒙混，重量和外觀不易簡單分辨，該名幣商回去後才發現一萬張千元大鈔中，其中竟有7829張都是玩具鈔，才發現自己遭騙。

高雄市刑大專案小組於去年10月初，獲報一名張姓幣商疑遭詐欺集團詐騙，犯嫌佯裝成虛擬貨幣買家，持1000萬元玩具鈔混真鈔，還特別以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成一本，10本束成一捆，每捆上下各放一張千元真鈔蒙混，佯裝為剛提領樣，於去年11月到超商與被害幣商面交30萬5064顆泰達幣。

由於大把現金重量和外觀不易簡單分辨，幣商未立即驗鈔，就將等值的泰達幣匯入鄭嫌提供的交易錢包後，各自離去，後經清點交易現金，才發現厚厚一疊一萬張的千元鈔票中，其中有7829張竟是印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣的玩具鈔，驚覺受詐。

警方循線調閱監視器，並經長時間跟蹤及蒐證，查獲該集團是以TELEGRAM暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易便捷、快速及隱匿等特性，唆使36歲的鄭姓男子佯裝為買家與幣商交易，於一個月後在鼓山區逮到鄭男，據悉，鄭男是在網路社群應徵工作，負責拿錢交易，每次成功可抽1％，這次就領了10萬，不過法網恢恢，被逮後依詐欺罪送辦。

由於加密貨幣不同於法幣或常見的金融投資商品，普遍被認為是風險較高的物件，警方提醒，民眾欲持有加密貨幣，在資訊安全與管理等方面，須具備較高水平的技術認知，建議在購買之前，應預先學習相關領域的基礎知識，切勿聽從他人片面建議，在毫無準備的狀況下進行交易或投資，避免個人財產遭受損失。

加上購買加密貨幣的管道多元，警方表示，統計近期發生的加密貨幣案件發現，被害人多依詐騙集團指示，向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行交易（俗稱場外交易），未經認證的幣商及交易行為，造成購買民眾收到偽鈔、贓款、遭到詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增，事後求助無門。