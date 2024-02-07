太驚恐！ 待轉區成「待撞區」，高雄公車搶快闖燈撞飛騎士。

高雄6日上午11點分發生一起離譜車禍，於三民區大豐一路與建工路口，一名46歲陳姓男騎士於機車待轉區停等紅燈，卻遭疑似為搶快闖紅燈的公車撞上，當場痛苦倒地不起，經送醫治療發現4根肋骨骨折，所幸沒有生命危險。

根據路口監視器畫面，陳男騎車於大豐一路向南行經建工路口時，因有救護車經過建工路，因此陳男於黃燈跨越路口停止線後，於待轉區停下，而後方由40歲張姓男子所駕駛的公車，疑似為搶黃燈，撞上於待轉區的陳男，造成陳男當場痛苦倒地不起，最終經送醫治療發現斷了4根肋骨，所幸沒有生命危險。

三民二分局警方表示，雙方駕駛均無酒駕，因張男所駕駛的公車，行經路口時燈號已變換為紅燈，初步研判張男闖紅燈釀禍，違反道路交通管理處罰條例第53條1項，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

港都客運說明，該輛為53路公車開往高雄車站方向，行經大豐建工路口時，因為有救護車經過，讓前方機車緊急煞車，司機當下駕駛已有煞車，但因大型車煞車需要距離因此撞上，已有派員對受傷騎士進行慰問，相關肇事責任交由警方研判，會依據結果做相應懲處。

高雄市交通局表示，經查該名駕駛服務年資1年1個月，目前已暫時停派任務進行再教育訓練，重申已嚴格要求所有的公車業者在教育訓練時，所有駕駛長應遵從遇到路口黃燈時就要減速準備做煞停，已責成港都客運針對該名駕駛加強告誡及列管，並給予駕駛行車再教育。