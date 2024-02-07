六都直轄市長近來上任期滿一年，近日有媒體公布最新滿意度調查，其中新官上任的台北市長蔣萬安的施政滿意度滿意度為49％，排名第4，不過市民的快樂度增加8％達58％；蔣萬安今(7)日受訪時表示，對於排名虛心以待，但看到市民比以往更加開心，自己也會很快樂。

根據該調查報告，台北市長蔣萬安由於新官上任，在此次排名第4，民眾對其施政還不太熟悉，滿意度為49％，不滿意僅僅只有15％、另還有36％市民無法表示意見、而首都市民光榮感64％、排名第5，至於感到快樂的民眾達58％，增加8％。

而台中市長盧秀燕以67％滿意度居冠，且74％台中市民以住在台中市為榮，也是位列六都之首，另外台中市民感到快樂的比例為65％，與台南市民、高雄市民相同。

蔣萬安表示，滿意度增加8％，這和台北市府所做的民調趨勢是一致的，市府團隊都會加倍努力來積極回應台北市民的高標準、更高期待。

他強調，快樂最重要，所以看到台北市民相較以往更快樂，自己也很快樂。