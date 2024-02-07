明天開始7天的春節連假，新北15座運動中心、泰山體育館及板樹體育館，除9日（除夕）及10日（初一）休館外，11日（初二）至14日（初五）營業時間為上午8時至下午5時。生肖屬龍的民眾有專屬優惠，出示身分證件至板橋運動中心可享體適能1小時升級2小時、至三鶯、鶯歌運動中心體適能入場50元不限時，三鶯運動中心泳池單次門票只要50元即可暢游。

體育局表示，新北運動中心從大年初二到初五不打烊，並推出春節期間各項優惠活動，包含新莊、三重、樹林、三鶯、鶯歌、五股運動中心及泰山體育館，消費達指定金額即可抽紅包、摸彩、兌換刮刮卡等新春限定活動。

此外，蘆洲、汐止、五股、永和、新店運動中心及Waypoint FITNESS新莊館及中和館均推出團體課程優惠，泰山運動中心推出的體驗課程最低只要100元就可上課。

而新莊、淡水、三重、板橋、泰山、新店運動中心、泰山體育館等都祭出球場租借優惠，板樹體育館羽球場全時段1小時只要200元。熱愛健身及游泳的朋友，新莊運動中心泳池單次入場全票買一送一，三重運動中心泳池及體適能單次票劵半價優惠！

體育局在除夕至初五，每天推出「新春特輯_運動選手跨界大挑戰」影片，包含奧運選手林郁婷、羅嘉翎、亞運女排隊長廖苡任、新北國王林力仁、新北中信特攻謝亞軒及富邦悍將陳真，看選手PK挑戰誰勝出，教大家運動技巧的短影音，龍年學兩招撇步，還有抽紅包商品卡的網路活動，除夕至初五每天抽5個紅包總計抽出30包，詳情請鎖定【新北運動聚點】粉絲專頁。