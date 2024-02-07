台中市政府驗出瘦肉精西布特羅，後續卻中央、地方不同調，衛福部次長王必勝還質疑市府「為何那麼早公布」？中市府今天公布結果，經複驗後確定檢出「西布特羅」，食藥署也公布驗出0.001ppm西布特羅。國民黨立委廖偉翔要求護航的立委應道歉，王必勝即刻辭職負責。

廖偉翔指出，台中市政府依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員參與，最終結果依然一致，確定有檢出西布特羅，食藥署也已承認該結果，證實中市府的作為完全正確，且依法合規。

廖偉翔痛斥，中市府本於把關全國人民食安，以全民福祉為目的出發，但王必勝第一時間影射台中市政府別有居心，譴責台中市政府不應該立即公布，更在臉書上帶風向認為中市府實驗結果不準確，為了自己的官位及民進黨的政治利益無所不用其極、罔顧國人食安，完全沒有資格擔任衛福部次長，應即刻辭職。

廖偉翔更點名綠委陳亭妃、蔡易餘，第一時間不是為人民追查真相，而是選擇與廠商、與政黨站在一起，淪為黨意立委為民進黨護航，甚至慫恿台糖「告到底」，實在令人不齒。

廖偉翔質問，難道未來若陳亭妃擔任市長，面對同仁檢驗食品出現問題時，會繼續與廠商站在一起，慫恿廠商向市府提告嗎？會要求隱匿資訊等兩周複驗，等台南鄉親把有疑慮的食品吃光再公告嗎？民進黨執政，國人怎能對食安放心？