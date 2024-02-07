「台糖安心豚」瘦肉精爭議，衛福部食藥署與中市府昨（6日）雙軌展開複驗，今（7日）雙方結果揭曉，皆驗出「西布特羅」，打臉衛福部次長王必勝。對此，立法院民眾黨團表示，王必勝應知所進退，下台負責，並反問行政院長陳建仁「如此不適任的官員，還要繼續包庇嗎？」

民眾黨團指出，台中市政府開記者會，公布「台糖安心豚梅花肉片」的複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；衛福部食藥署也在隨後發布新聞稿，確認檢出西布特羅0.001ppm。

民眾黨團表示，對此攸關民眾食安的重大事件，中央與地方政府應嚴肅面對，究明原因，守護國人食安，保護消費者權益，但令人最為痛心的是，過去這幾天，王必勝卻不斷將嚴肅的食安問題，以「五點荒謬」作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上；如此作為，顯已不適任，王必勝應知所進退，下台負責。

而除了白營，國民黨立委徐巧芯也發聲要求王必勝應該立刻下台、國民黨立委廖偉翔另要求護航的綠委陳亭妃、蔡易餘立刻鞠躬道歉。