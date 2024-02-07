樂天桃猿2024球季補強外援戰力，今（7）日宣布簽下具美國、墨西哥職棒經驗的左投魔神樂（Marcelo Martinez），他預計將於過年後抵台投入球隊春訓。

魔神樂為墨西哥籍、左投左打，身高188公分、體重86公斤。他在美國職棒小聯盟共5個球季，最高層級為3A，通算成績25勝27敗，2019年曾獲選為堪薩斯皇家隊農場潛力新秀；魔神樂2023-2024球季在墨西哥冬季聯盟共計14場先發出賽，6勝2敗、自責分率2.77。

雖然魔樂神沒有亞州棒球經驗，不過威能帝聽到他的名字，隨即想起與他曾在皇家隊小聯盟效力，能夠協助魔神樂融入台灣棒球文化，樂天桃猿球團表示，魔神樂投球表現相當穩定，且是具有優勢的左投，來到台灣後將會設定為先發，期待他的加入能夠為球隊帶來更多勝利。

目前樂天桃猿陣中共簽下鈴木駿輔、威能帝及曾效力過富邦悍將的左投邦威、現登錄名為霸威，加上魔神樂，還會持續尋找第5號洋投，為新球季做準備。