國民黨中常委將於3月9日改選，共29個名額，不過這次中常委選舉，立院系統意願低，立委僅有鄭正鈐1人參選，最後登記參選中常委的人數只有27人，是國民黨中常委選舉史上，首度候選人低於應選名額。國民黨主席朱立倫7日表示，黨只是一個平台，常委本來就有主席指定6至11席，過去主席指定都不足額，這次加起來會是足夠數字，這不是問題。

朱立倫今上午出席龍舞探吉、龍來桃喜現場揮毫活動，會前受訪被問及此屆中常委不足額議題，朱說，國民黨本來就是兩大主軸，一個是國會，54席黨團成員是關鍵力量，一個是15位地方縣市長，各地執政對民眾權益影響最大，這兩大主軸都希望發揮最大功能，讓人民過好日子。

朱說，至於黨只是一個平台，過去常委本來就有主席可以指定6至11席，過去因報名踴躍，他指定席都不足額，這次加起來已經足夠數字，這不是問題。

至於前主席洪秀柱時期，曾有常委未繳交責任額，朱立倫要怎麼預防此狀況再發生，朱說，這兩年我們改變相關規定，等於是要登記參選前，要看募款責任額有沒有完成，相信這次報名的每一位都完成了，還要繳交保證金，第一年募款責任額就是保證金。

至於國民黨年輕化部分，朱立倫說，國民黨不但要年輕化，還要更快的年輕化，不管是黨裡的重要幹部，發言人、重要黨工同仁都愈來愈年輕，同時也要培育更多優秀年輕人成為公職，過去在2022年九合一選舉，就給青年加權100％，也有100多位40歲以下年輕人當選議員，這次提名區域立委，15位40歲以下當選10位，希望國民黨年輕化速度只有更快「也歡迎年輕人成為我們的議員候選人。」

另朱被問起國安會前秘書長蘇起新書「美中對抗下的台灣選擇」多處劍指前總統馬英九，朱立倫說，不管是哪位前總統，對國家都有貢獻，昨天他也去拜訪馬英九，聊了很多，馬英九關心的都是區域的安全，台灣的未來一些重要事項，要肯定馬總統對國家的貢獻。