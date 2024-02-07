某企業董事長日前主動找上民進黨台北市議員洪婉臻，請洪協助媒合30名弱勢民眾，捐贈每位5000元紅包，但一切安排好卻逕自更改金額與人數，捐款當日更直接神隱，洪只好捐出上任議員後首次年終。她表示，企業出爾反爾不信守承諾，令人質疑企業形象是否可信服，但也慶幸有其他企業主動投入，因此7日舉辦第2場捐贈幫助50人。

洪婉臻指出，原提議捐款董事長母親日前去世，主動找上她請她媒合弱勢民眾，希望低調做善事迴向給母親，因此共找4個里10、10、5、5人共30人接受捐贈5000元，但捐贈前2天企業表明降低金額為3000元遭拒後，前1天又因人數太少不好看，而要求砍掉2里各5人共10人名額，捐款當日更直接神隱，為了不失信於民，她只好捐出上任議員第1年的年終獎金15萬元給弱勢民眾。

她批評，「善良不該被利用，無良建商不信守承諾根本是糟蹋善良老百姓。」因為認同企業的善舉，因此想要一起做公益，沒想到企業出爾反爾不信守承諾，不僅是做不好的示範，也沒有在公益善舉得到好形象，更令人質疑是否可以信服該企業。對此，記者多次致電該企業未接通。

洪婉臻說，外界知道相關消息後，有企業知道主動投入、共襄盛舉，因此今日舉辦第2場捐贈，幫助5個里50位民眾，除了讓弱勢住戶得到飽餐片刻的幸福外，更希望支持他們能有力量走出困境。

她也特別感謝宇信開發建設股份有限公司董事長張炎明、國宏開發建設有限公司總經理蔡富銓及宇信地政士事務所柳志瑩小姐等人的贊助，及多位里長協助媒合，未來也會和轄區內里長持續媒合各界愛心企業及民間資源，讓真正需要被幫助的弱勢民眾都能感受到社會關懷的力量。