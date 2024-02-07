外表帥氣被稱做「戰堂吳亦凡」的張姓男子，因利用挖幣礦場吸金詐騙上億，遭北市刑大逮捕，張經常在網上曬出吃喝玩樂照片，其中有一張玩德州撲克的照片，參與者竟然包括歌手陳零九、實況玩家丁特，還有教英文的網紅阿滴，現場可謂眾星雲集，張嫌雖聲稱只是玩好玩的，但是否涉及賭博，檢警仍持續釐清中。

34歲綽號「仔仔」的張姓男子，父親是戰堂前堂主，張從小衣食無憂，長大後繼承父業加入戰堂，因外表高大長相帥氣，還被稱做「戰堂吳亦凡」，警方查出他成立公司，吹噓自己在挖虛擬貨幣，陸續吸引上百人投資，金額超過1億多元，最後才驚覺被騙，北市刑大循線追查，日前逮捕張在內的12嫌。

張男是名符其實的「黑二代」，父親綽號「張誠」，2007年時曾任戰堂堂主，因涉及多起暴力討債及酒店圍事，遭警方搜報逮捕，張受父親影響，成年後也加入戰堂，因頭腦靈光加上父輩加持，迅速在幫內展露頭角。

張經常曬出各種吃喝玩樂照片，其中有1張照片是他與眾人在玩德撲，張還留言：「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」，但仔細看場中的參與者，竟包括知名歌手陳零九、日前因天堂手游告贏遊戲橘子的實況主丁特，以及教英文的網紅阿滴，現場「眾星雲集」，大家玩得不亦樂乎。

張嫌落網後強調，大家只是純娛樂，並沒有真的賭錢，但檢警未信其一面之詞，現正仍持續釐清，詐騙上億的黑二代，與歌手、網紅及實況主玩在一塊，也引發外界議論。