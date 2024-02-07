新莊警分局於新莊運動公園設置機動派出所。（新莊警分局提供）

春節連假期間，民眾安排全家出遊，警方特地在新北市多處知名景點設立「機動派出所」，提供即時性的受理民眾報案、犯罪預防宣導等為民服務，使警察服務更貼近民眾，盼能讓民眾能安心出門旅遊。

淡水警分局在「漁人碼頭」情人橋前廣場設置「機動派出所」，藉由「機動派出所」的設置，可以讓需要報案的民眾，獲得即時的案件受理與協助，節省往返派出所時間，同時強化周遭的治安與交通疏導，還可以趁人潮聚集時，宣導防搶、防竊及反詐騙宣導，深化民眾犯罪預防的觀念。

淡水警分局「機動派出所」於2月1日起至2月15日止，為期15天，在人潮聚集或易生治安、交通事故等處所設置。

竹林山觀音寺是位於新北市林口區的著名景點，是地方文化與信仰中心，平日香客信眾人潮眾多，值此春節期間更是香火鼎盛。林口警分局設立機動派出所，全方位服務到此誠心祈福的民眾，同時加強周邊安全維護及犯罪預防宣導工作。

林口警分局表示「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾並可受理各類案件與其他服務。

新莊警分局則於新莊運動公園設置機動派出所，並提醒民眾計畫連假出遊或返鄉探親，家中可保留一盞燈光，門口的鞋子假裝擺放凌亂，營造有人在家中出入的錯覺，避免宵小趁虛而入。