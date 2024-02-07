海巡署於去年10月16日在金門縣烈嶼鄉大膽島西方海域查獲走私近2.5公噸香菇及香菇絲案，金門地檢署已於近日偵結並提起公訴。（圖／金門地檢署提供）

陸籍漁船「陳○○4022」於2023年10月16日在金門縣烈嶼鄉大膽島西方海域走私近2.5公噸香菇及香菇絲遭查獲案，金門地檢署已於近日偵結，認定被告6人涉犯懲治走私條例第2條第1項、第12條之私運管制物品進口、入出國及移民法第74條之未經許可進入台灣地區等罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收陸籍漁船、乾燥香菇及乾燥香菇絲等犯罪所用物品及管制品。

海巡署於去年10月16日在金門縣烈嶼鄉大膽島西方海域查獲走私近2.5公噸香菇及香菇絲案，金門地檢署已於近日偵結並提起公訴。（圖／金門地檢署提供）

金門地檢署指出，該署檢察官陳岱君於去年10月16日，指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊、金馬澎分署第九岸巡隊、偵防分署金門查緝隊等司法警察，在金門縣烈嶼鄉大膽島西方0.2浬處，查獲走私之陸籍漁船「陳○○4022」及2名張姓、1名陳姓等3名陸籍男子，扣得大陸地區之乾燥香菇及乾燥香菇絲共約2464公斤，並對3名陸籍男子聲請羈押禁見獲准，嗣後循線查得案發當時駕駛臺籍漁船欲收受走私物品之本國籍洪男、常男及黃男等3人，於近日偵結，認定被告6人涉犯懲治走私條例第2條第1項、第12條之私運管制物品進口、入出國及移民法第74條之未經許可進入台灣地區等罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收陸籍漁船、乾燥香菇及乾燥香菇絲等犯罪所用物品及管制品。

金門地檢署說明，經查被告等人以不詳方式約定走私香菇及香菇絲後，先於去年10月15日23時許，由張男駕駛陸籍漁船「陳○○4022」，搭載陳男與另1名張男自福建省漳州市龍海市海門島附近出海；於翌日1時許，由洪男駕駛台籍漁船「登○○號」，搭載常男與黃男自金門縣后豐港出海；而後於同日凌晨1時50分許，前開2船均航行至金門縣大膽島西方0.2浬，併靠接駁私運之大陸地區產製乾燥香菇71袋（共計818.92公斤）及乾燥香菇絲81箱（共計1644.82公斤），經海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊駕駛巡防艇當場查獲，3名陸籍男子遭當場逮捕，本國籍洪男等3人雖駕船逃離現場，惟之後仍經海巡人員循線查獲。

金門地檢署檢察長周士榆表示，走私物品未經過課稅及查驗，不僅影響市場競爭之公平性、導致國家稅收減少，且可能危害國人身體健康，該署將持續與轄內海巡署等司法警察單位就走私犯罪嚴查厲辦，以避免走私物品流入我國市面。