安心亞去年以《牛車來去》入圍金鐘最佳女主角，精湛演技連評審團總召唐美雲都看見她的蛻變，《牛車來去》也將在過年期間再度播出。安心亞透露當初為了演活阿春一角，還特別到田裡走一遭，「大概可以想到她是怎麼生活，然後一直催眠自己『我是阿春』，當要抓蚯蚓、蝸牛的時候，我就不會害怕了。」

安心亞在劇中一路從少女演到為人母，媽媽給了她很大的幫助：「我做了很多揣摩，我媽媽也給我很多建議，除了講生產的事情之外，也從媽媽的角度去看怎麼愛惜肚子裡的寶寶。」此外，她還參考很多生產影片以備不時之需：「雖然最後生小孩的過程沒拍，但我也有準備好，我去看生產影片，借助媽媽們的反應去想像生產的感覺是什麼，這也是為什麼我會這麼疼惜、這麼捨不得從我肚子裡出來的寶寶。」

劇中安心亞的哭戲也讓觀眾為之動容，她說在看劇本時就已經很感動，演出過程自然而然就會在狀態裡，「只是因為我們是單機鏡頭，有時候哭了10幾次已經疲乏了，但我又是一個沒辦法斷掉情緒的人，所以我都不敢去吃飯或者做其他事，就為了一直讓自己在那個情緒裡。」

勇於挑戰的安心亞，除了台語，近期也為新戲《女孩上場2》苦練客家語和韓語，「我會一直唸到我覺得順暢、可以消化成自己口語的狀態為止，但客語跟韓語真的難，我都背到凌晨4點，簡直不能睡。」安心亞也跟著劇組遠赴韓國釜山拍戲，冷到連開電暖爐也沒感覺，「韓國比較冷，我想像不到他們在冬天怎麼演戲，在台灣演戲真的很幸福。」

安心亞今年除了發行單曲之外，也會有新的戲劇作品：「我因為最近看了《惡鬼》，蠻想挑戰演雙重人格，另外也想嘗試看看武打戲，趁現在還年輕，怕再拖個幾年就拍不動了。」集結安心亞、蔡昌憲、米可白、楊子儀、游安順、楊烈等多位實力派演員演出的《牛車來去》，自2月12日起每週一至週五晚間8點在中天綜合台播出。