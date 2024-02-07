農曆春節將至，台北車站7日陸續湧現返鄉人潮；許多民眾拉著行李箱攜家帶眷準備返鄉過年。（郭吉銓攝）

農曆春節將至，台北車站7日陸續湧現返鄉人潮；許多民眾拉著行李箱攜家帶眷準備返鄉過年。（郭吉銓攝）

農曆春節7天連假明（8）日開跑，行政院長陳建仁今上午偕同副院長鄭文燦、交通部長王國材前往台北車站防災中心視察雙鐵疏運，雙鐵預估1002.8萬搭乘人次，高鐵運量高峰落在初三逾30萬人次搭乘，創下高鐵通車17年來運量第三高，陳建仁說，戰戰兢兢提供國人安全、便利交通疏運。

台鐵公司總經理馮輝昇報告春節疏運作業準備情形，指出今日為節前疏運高峰，2月12日初三到14日初五為節後疏運高峰，每日平均載客數74.2萬人次，比起平日62萬旅次，增加2成，其中初三81.7萬人次最高峰，台鐵全線加開256班列車，運能增加6.5％。

馮輝昇表示，因應台鐵公司化後首個春節疏運，將有4大應變措施，包括強化行車安全及車輛妥善率、四區營運處及機務段成立地區應變小組、建立緊急應變措施，即時掌握訊息並回傳到交通部群組，以及確保票務系統運作順暢，讓旅客買得到票，台鐵將做好疏運工作讓旅客安全回到家。

台灣高鐵公司預估，春節單日運量19.9萬到31.3萬人次，其中初三達到31.3萬人次，營運通車以來運量第三高。春節疏運提供183.2萬個座位數，行控中心將全天候監控、維修人員待命輪班，並啟動工讀生支援，也模擬每個車站自由座旅客上車因應及機動調派，尖峰時段增加8節自由座車廂，並將加開臨時加班車。

陳建仁致詞表示，雙鐵和國道客運全力以赴、做好疏運萬全準備，鐵路運能增加6.5％，高鐵增加2成9運量，戰戰兢兢提供國人安全便利交通疏運，有雙鐵和客運等堅守崗位，國人才能有愉快春節假期，也提醒國人開車上路前可看1968或幸福公路APP路況，確保平安順暢。

交通部長王國材表示，台鐵、高鐵、國道客運都已加開班次，把最大運能和車輛投入，公路局台9線蘇花公路禁止21噸貨車行駛，把路肩讓給客運優先通行，省道也有電子看板告知風景區和塞車資訊，南部也調撥車道因應，交通部上周召開會議要求各疏運單位對車輛安全檢查，確保行車安全。