台中2日驗出台糖冷凍梅花豬肉片含瘦肉精「西布特羅」，中央則未檢出，引發瘦肉精之亂，衛福部食藥署與台中市府食安處各自啟動複驗，今食藥署公布檢出0.001ppm，台中則公布複驗含0.002ppm，消息一出讓大批網友緊張，還有人直呼，是不是要豬肉全面普篩。

一名網友今在PTT發文，看到食藥署跟台中複驗台糖豬肉有檢出「西布特羅」，大喊太可怕，竟然真的驗出瘦肉精，很希望普篩全台灣的豬肉。另一名網友也在PTT表示，同批號的豬肉驗過都沒問題，只有台中那盒梅花肉片有含瘦肉精，現在是不是要全面普篩豬肉，怕會有「落網之豬！」

話題引起網友熱議，紛紛留言：「應該是要哦」、「台灣養豬業要嚴查」、「早就不吃了」、「建議不要，你會怕」、「台中驗的我才信」、「不要毒害我的小孩」、「要怪就怪豬太肥」、「全面篩檢不可能，市場散裝肉驗下去還得了」。

北榮總職業醫學及臨床毒物主任楊振昌日前表示，若食用過量「西布特羅」，可能會心跳變快、頭暈、冒汗、心悸，甚至心律不整，且用煮的也無法融出肉裡的「西布特羅」，只能靠人體自行代謝，需要3天時間。